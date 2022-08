Voznik v Ljubljani med vožnjo doživel zastoj srca in se zaletel v drevo

Ljubljana, 7. avgusta - Na Drenikovi ulici v Ljubljani je zjutraj prišlo do prometne nesreče, potem ko je voznik med vožnjo doživel zastoj srca in se z osebnim vozilom nenadzorovano zaletel v drevo. Posredovali so gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so do prihoda reševalcev Reševalne postaje Ljubljana začeli oživljati ponesrečenca.