Po tednu dni se zaključuje Taborniški zlet 2022

Cerkno, 7. avgusta - V Smučarskem centru Cerkno na Črnem vrhu nad Novaki se danes izteka največji vseslovenski tabor Zveze tabornikov Slovenije Taborniški zlet 2022. Tokrat se ga je udeležilo okrog 700 tabornikov iz sedmih držav, večinoma starih med 14 in 18 let, in še okrog 300 mentorjev in drugih prostovoljcev, ki so skrbeli za številne dejavnosti in prireditve.