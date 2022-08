Noč po požaru na območju Devina in Sesljana mirna

Trst, 7. avgusta - Noč je na območju Devina in Sesljana, kjer je v soboto izbruhnil obsežen požar, minila razmeroma mirno. Gasilci in prostovoljci so ponoči nadzorovali dogajanje, zjutraj pa je steklo delo na pogoriščih, informacije civilne zaščite iz Ronk povzema Primorski dnevnik. Na kraju so gasilci, gozdna policija in druge javne sile.