Kyrgios in Nishioka v moškem finalu Washingtona

Washington, 7. avgusta - Avstralec Nick Kyrgios in Japonec Yoshihito Nishioka se bosta pomerila za naslov teniškega turnirja ATP v Washingotnu z nagradnim skladom 2,1 milijona evrov. Kyrgios je v polfinalu premagal Šveda Mikaela Ymera s 7:6 (4) in 6:3, Nishioka pa je presenetljivo izločil prvega nosilca turnirja Rusa Andreja Rubljova s 6:3 in 6:4.