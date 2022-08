Kanepi in Samsonova za naslov v Washingtonu

Washington, 7. avgusta - Izkušena 37-letna estonska teniška igralka Kaia Kanepi in 14 let mlajša Ljudmila Samsonova iz Rusije sta se uvrstili v finale turnirja WTA v Washingtonu. Kanepi je v polfinalu premagala Avstralko Dario Saville s 6:3 in 6:1, Samsonova pa je bila s 6:1 in 6:1 boljša od Kitajske Wang Xiyu.