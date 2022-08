Chennai, 6. avgusta - Slovenci so v osmem krogu šahovske olimpijade v indijskem Chennaiju igrali 2:2 s precej višje rangiranim Čehi. Slovenske šahistke so proti Filipinkam klonile z 1,5:2,5. Slovenci so na 31. mestu z 11 točkami, Slovenke so nazadovale na 50. mesto z devetimi točkami.