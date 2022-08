Inšpektorat za nadaljevanje priprave novele zakona o evidencah na področju dela

Ljubljana, 7. avgusta - Inšpektorat RS za delo je več let dajal pobude za pripravo sprememb zakona o evidencah na področju dela. Te so zdaj v javni obravnavi in so že sprožile precej razburjenja. Inšpektorat nadaljevanje priprave novele pozdravlja, saj je, kot pravijo, evidentiranje ključno za nadziranje spoštovanja določb o delovnem času ter odmoru in počitkih.