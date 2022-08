Na mejnih prehodih s Hrvaško čakalne dobe, gneča tudi na Karavankah

Ljubljana, 6. avgusta - Na mejnih prehodih s Hrvaško so že daljše čakalne dobe, najdlje je treba tako za vstop kot izstop iz države čakati na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšanah. Gneča je tudi pred predorom Karavanke na avstrijski strani proti Sloveniji, kjer je sedemkilometrski zastoj, predor pa občasno tudi zapirajo, poroča prometno-informacijski center.

Na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšane je čakalna doba za vstop v državo od ene do dveh ur, za izstop je treba na Gruškovju čakati uro in pol, na Jelšanah pa več kot dve uri. Do ene ure je čakalna doba za izstop iz države tudi na mejnih prehodih Sečovlje, Metlika in Vinica, na Obrežju in Dragonji pa morajo vozniki za izstop čakati okoli pol ure. Na mejnem prehodu Dragonja je do enourna čakalna doba za vstop v državo.

Zaradi gneče na meji s Hrvaško nastajajo zastoji tudi na cestah pred mejnimi prehodi.

Gneča je sicer tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je nastal kilometrski zastoj. Precej daljši, sedemkilometrski, je zastoj na avstrijski strani predora proti Sloveniji, predor proti Sloveniji zato občasno tudi zapirajo.

Danes sicer med 8. in 13. uro, na nekaterih primorskih cestah pa do 16. ure, velja omejitev prometa težkih tovornih vozil. V nedeljo je omejitev daljša, in sicer med 8. in 22. uro.

V prometno-oinformacijskem centru voznike pozivajo, da so strpni, načrtujejo pot, spremljajo prometne informacije, predvsem pa da se na pot odpravijo spočiti in z brezhibnim vozilom.