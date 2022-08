Mešan teden za borzne indekse na Wall Streetu

New York, 6. avgusta - Osrednji borzni indeksi na Wall Streetu so minuli trgovalni teden sklenili mešano, najbolj pa je med vlagatelji odmevalo petkovo poročilo ministrstva za delo ZDA o nazadovanju stopnje brezposelnosti na 3,5 odstotka in kar 528.000 neto novih delovnih mestih v juliju. Poročilo je za Wall Street hkrati dobra in slaba novica.