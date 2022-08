Lyon boljši od Ajaccia v uvodu francoskega prvenstva

Pariz, 5. avgusta - Nogometaši Lyona, ki so se v prestopnem roku lepo okrepili in napovedujejo boj za naslov francoskega prvaka, so na uvodni tekmi prvenstva z 2:1 doma premagali novinca oziroma povratnika v ligo, Ajaccio. Pri tem pa niso imeli lahkega dela, Korzičani so po zaostanku 0:2 znižali, tako da gostitelji niso mogli biti mirni vse do konca.