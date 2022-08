London, 5. avgusta - Nogometaši Arsenala v zadnjih letih na začetku angleškega prvenstva niso blesteli in kmalu izpadli iz boja za prvaka. Tokrat pa so v novo sezono angleške lige uspešno startali, uvodno tekmo prvenstva, londonski obračun proti Crystal Palaceu, so v gosteh dobili z 2:0 (1:0).