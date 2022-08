Danes najbolj vroče v Dobličah, Litiji in za Bežigradom v Ljubljani

Ljubljana, 5. avgusta - Živo srebro se je danes marsikje po Sloveniji povzpelo krepko nad 30 stopinj Celzija. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je bilo najbolj vroče v naselju Dobliče, Litiji in za Bežigradom, kjer so izmerili kar 37,5 stopinje Celzija. Na merilnih mestih Nova Gorica in Otlica v Trnovskem gozdu pa so zabeležili preseženo opozorilno vrednost ozona.