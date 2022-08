Evropske borze s padci, evro šibkejši, nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 5. avgusta - Tečaji delnic na osrednjih borzah v Evropi so se danes nekoliko znižali. Čeprav so v ZDA objavili nepričakovano dobro poročilo o razmerah na trgu dela, ki močno zmanjšuje strah pred recesijo, so se borzni indeksi v pričakovanju nadaljnjega zaostrovanja denarne politike obarvali rdeče. Evro glede na dolar izgublja, nafta se draži.