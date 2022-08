Slovenski šahisti in Šahistke zmagali v Indiji

Chennai, 5. avgusta - Slovenski šahisti so v sedmem krogu olimpijade v indijskem Chennaiju premagali Bolgarijo z 2,5:1,5 in so po deseti osvojeni točki napredovali na 25. mesto. Tudi Slovenke so bile uspešne, kar s 3,5:0,5 so nadigrale Makedonke in so z devetimi točkami z 48. skočile na 33. mesto.