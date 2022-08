Stopnja brezposelnosti v ZDA julija nazadovala na 3,5 odstotka

Washington, 5. avgusta - Stopnja brezposelnosti v ZDA je julija na letni ravni znašala 3,5 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke manj kot junija. Delodajalci so odprli 528.000 neto novih delovnih mest, je danes objavilo ameriško ministrstvo za delo. Podatki so povsem presenetili analitike, ki so pričakovali okrog 250.000 neto novih delovnih mest.