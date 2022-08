Newyorške borze pod izhodišči

New York, 5. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so bili v uvodu današnjega trgovanja obarvani rdeče. Na finančnih trgih odmeva poročilo, ki kaže, da je bilo julija v ZDA ustvarjenih več kot pol milijona delovnih mest. To je okrepilo skrbi, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) ohranila agresivno denarno politiko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.