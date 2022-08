V udaru strele v bližini Bele hiše dva mrtva

Washington, 5. avgusta - Po četrtkovem udaru strele v Washingtonu v bližini Bele hiše sta dve osebi umrli, še dve sta v kritičnem stanju, je danes sporočila policija. V udaru strele so štirje ljudje utrpeli hude poškodbe in so jih prepeljali v bližnje bolnišnice, kjer sta dva izmed njih, 75-letna ženska in 76-letni moški, umrla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.