Policisti so med obvladovanjem protestov v štirih primerih ravnali nestrokovno in nesorazmerno

Ljubljana, 5. avgusta - Ministrstvo za notranje zadeve je ugotovilo, da so policisti med obvladovanjem protestov v štirih primerih ravnali nestrokovno in nesorazmerno posegali v človekove pravice. Notranja ministrica Tatjana Bobnar je na policijo naslovila usmeritve in navodila za ravnanje ob javnih shodih, s katerimi je preklicala usmeritve svojega predhodnika.