Na Vranskem za večjo varnost vožnje in dela s traktorji

Vransko, 7. avgusta - Zveza slovenske podeželske mladine v želji po večji varnosti na podeželju danes med 12. in 14. uro na Centru varne vožnje Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) na Vranskem skupaj z Zavarovalnico Triglav in AMZS organizira dogodek NeVARNO s traktorjem. Namenjen je večji varnosti vožnje in dela s traktorji.