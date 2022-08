Še dva tedna v javni obravnavi predlogi za izboljšanje upravljanja državnih naložb

Ljubljana, 6. avgusta - Na ministrstvu za finance so pripravili osnutek predloga novele zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), katerega namen je izboljšati upravljanje državnih naložb in odpraviti določene stranpoti in slabosti, predvsem pri kadrovanju. Besedilo je v javni obravnavi do 22. avgusta, v kratkem pa se SDH obeta tudi novo vodstvo.