Zaradi izredno toplega in sušnega vremena več napadov podlubnikov v gozdovih

Ljubljana/Črna na Koroškem/Kočevje/Luče, 5. avgusta - V drugi polovici julija se je močno povečalo število dreves, ki so jih napadli podlubniki, opozarja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Poškodbe so največje v smrekovih gozdovih na območju Črne na Koroškem, Gorenjske, Kočevja in Zgornje Savinjske doline. Zaradi izredno toplega in sušnega vremena se lahko razmere poslabšajo tudi drugje, opozarjajo.