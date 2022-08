ZPS: Tudi brezalkoholno pivo lahko vsebuje alkohol

Ljubljana, 5. avgusta - Ob današnjem mednarodnem dnevu piva, ki ga zaznamujemo vsak prvi petek v avgustu, v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarjajo, da številni slovenski potrošniki niso seznanjeni s tem, da lahko tudi brezalkoholno pivo vsebuje nekaj alkohola. To so potrdili tudi rezultati spletne ankete, ki so jo v ZPS izvedli pred kratkim.