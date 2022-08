V severni steni Špika se je smrtno ponesrečil alpinist

Kranjska Gora, 5. avgusta - V severni steni Špika na območju Občine Kranjska Gora se je danes nekaj pred 7. uro zjutraj smrtno ponesrečil alpinist. Kranjskogorski gorski reševalci in dežurna helikopterska ekipa z Brnika so umrlega skupaj z nepoškodovanih soplezalcem prepeljali v dolino, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.