Potrdil o prejemu drugega poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 še ni

Ljubljana, 5. avgusta - Potrdila o prejemu drugega poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 trenutno še niso na voljo, saj EU še ni podala natančnih usmeritev, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Ko bodo znane natančne usmeritve in enotna navodila, bodo na voljo tudi potrdila za četrti odmerek, so dodali.