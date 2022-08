Svetovne cene hrane julija z največjim padcem po letu 2008

Rim, 5. avgusta - Svetovne cene hrane so julija zabele največji padec po oktobru 2008, a kljub temu ostajajo na visokih ravneh, ugotavlja Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Največje padce so zabeležile cene žitaric in rastlinskega olja, nekoliko manjše padce pa so zaznali tudi pri mleku in mlečnih izdelkih, mesu in sladkorju.