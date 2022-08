Poziv arabskim državam za pripravo nacionalne zakonodaje o zaščiti kulturne dediščini

Rijad, 7. avgusta - Arabske države bi morale pripraviti nacionalno zakonodajo o zaščiti in ohranitvi kulturne dediščine ter potrditi mednarodne konvencije s tega področja in okrepiti usklajena prizadevanja za boj proti uničevanju in plenjenju zgodovinskih znamenitosti, vključno z arheološkimi najdišči, poziva savdska študija.