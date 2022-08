V Portorožu tudi slovo Srebotnikove

Ljubljana, 5. avgusta - Portorož bo med 11. in 18. septembrom gostil teniški turnir WTA Zavarovalnica Sava. Potem ko je bilo že pred časom jasno, da se bo tam od tenisa uradno poslovil Blaž Kavčič, pa so iz Tenisa Slovenije sporočili tudi to, da bo Portorož zadnja karierna postaja Katarine Srebotnik. Kot so dodali pri zvezi, bo več podrobnosti znanih do konca meseca.