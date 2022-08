Izšel je Davčni terminološki slovar

Ljubljana, 5. avgusta - Pri založbi znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je izšel Davčni terminološki slovar. Vsebuje več kot 1000 terminov, slovarskim sestavkom pa so dodani še ustrezniki v angleškem in prvič med terminološkimi slovarji tudi v hrvaškem jeziku, so sporočili iz ZRC SAZU.