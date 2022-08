Ameriški preiskovalci preiskujejo poslovanje banke Goldman Sachs s kreditnimi karticami

New York, 5. avgusta - Ameriški zvezni preiskovalci so pod drobnogled vzeli ameriško banko Goldman Sachs in njeno poslovanje s kreditnimi karticami, ki so del rastočega poslovanja investicijske banke. Preiskava Urada za finančno zaščito potrošnikov se med drugim nanaša nanaša na povračila, oglaševanje in poročanje uradom.