Računsko sodišče: Poslovanje družbe Slovenski državni gozdovi delno učinkovito

Ljubljana, 5. avgusta - Družba Slovenski državni gozdovi je bila v delu poslovanja, ki se nanaša na upravljanje z državnimi gozdovi in vzpostavljanje centrov za zbiranje in predelavo lesa v obdobju od 1. januarja 2019 do 30. junija 2020, delno učinkovita, ocenjuje Računsko sodišče RS. Družba je že izvedla številne ukrepe za učinkovitejše poslovanje.