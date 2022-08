V udaru strele v bližini Bele hiše poškodovani štirje ljudje

Washington, 5. avgusta - Po četrtkovem udaru strele v Washingtonu v bližini Bele hiše so štirje ljudje utrpeli hude poškodbe in so v kritičnem stanju, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili predstavniki reševalnih služb iz ameriške prestolnice. Vse poškodovane so prepeljali v bližnje bolnišnice.