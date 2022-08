Cene nafte po četrtkovih padcih malenkost višje

Singapur, 5. avgusta - Potem ko so se cene nafte v četrtek občutno znižale, pri čemer se je cena za sod zahodnoteksaške nafte spustila pod mejo 90 dolarjev za 159-litrski sod, se danes znova malenkost zvišujejo. Cene nafte so v tem tednu občutno padle in dosegle večmesečne najnižje vrednosti.