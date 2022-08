Rusija za dialog na predsedniški ravni o izmenjavi zapornikov

Moskva, 5. avgusta - Dan po tem, ko so v Rusiji ameriško košarkarico Brittney Griner obsodili na devet let zapora zaradi tihotapljenja in posedovanja marihuane, je ruski zunanji minister Sergej Lavrov danes dejal, da se je Rusija na predsedniški ravni pripravljena pogovarjati o izmenjavi zapornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.