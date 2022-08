Iz pristanišč Črnomorsk in Odesa izplule še tri ladje z ukrajinskim žitom

Odesa/Istanbul, 5. avgusta - Iz ukrajinskih pristanišč Črnomorsk in Odesa so danes, skladno z sporazumom o izvozu po Črnem morju, izplule še tri ladje z žitom, je sporočilo turško obrambno ministrstvo. Iz Odese je ladja Navistar odplula proti Irski, iz Črnomorska pa sta na pot krenili ladja Rojen, namenjena v Veliko Britanijo, in Polarnet, ki se je podala proti Turčiji.