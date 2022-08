V Novem mestu predčasno odprli začasno za promet zaprto vzhodno obvoznico

Novo mesto, 5. avgusta - V Novem mestu so v četrtek zvečer predčasno odprli v soboto zaradi prenove začasno zaprto najkrajšo neposredno cestno povezavo do Gorjancev in meje s Hrvaško oz. mestno vzhodno obvoznico. Na tem skoraj 1,8-kilometrskem cestnem odseku so položili nov asfaltni sloj, dela pa so namesto v 11 dneh končali v šestih, je sporočil izvajalec.