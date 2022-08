Evropske borze in evro navzgor, nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 4. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, potem ko je britanska centralna banka Bank of England zvišala obrestno mero. Vlagatelji so obenem spremljali kitajske vojaške vaje v okolici Tajvana, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je okrepil.