Mladi slovenski košarkarji v polfinalu EP in že uvrščeni na SP

Izmir, 4. avgusta - Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je po zmagi 58:57 nad Francijo uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v turškem Izmirju. Slovenci so si priigrali tudi uvrstitev na svetovno prvenstvo do 19 let, ki bo prihodnje leto na Madžarskem. V sobotnem polfinalu se bodo pomerili z zmagovalcem četrtfinalnega dvoboja med Turčijo in Litvo.