Bešič Loredan sprejel predstavnike zdravstvenih delavcev, ki so pomagali pri požaru na Krasu

Ljubljana, 4. avgusta - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je sprejel predstavnike ekip nujne medicinske pomoči, ki so pomagale ob obsežnem požaru na Krasu v drugi polovici julija. V intervenciji je sodelovalo okoli 13.000 gasilcev, ki se jim ni zgodilo nič hujšega. Zato so bili zaslužni tudi člani ekip nujne medicinske pomoči, so sporočili z ministrstva.