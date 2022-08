Ljubljanska borza: Osrednji tečaji nad gladino

Ljubljana, 4. avgusta - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP zrasel za odstotek. Borzni posredniki so opravili za 845.146 evrov poslov, največ z delnicami Krke. Po sredinem nihaju navzdol so danes delnice Petrola pridobile 2,7 odstotka. Precej prometne delnice Cinkarne pa so se pocenile 0,7 odstotka.