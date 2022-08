Amnesty International: Ukrajinske sile s svojim delovanjem ogrožajo civiliste

London, 4. avgusta - Ukrajinske sile kršijo mednarodno pravo in ogrožajo civiliste, saj vzpostavljajo baze v stanovanjskih četrtih, šolah in bolnišnicah, je danes v poročilu zapisala nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International. Ob tem so opozorili, da to nikakor ne upravičuje neselektivnih ruskih napadov, medtem ko je Kijev poročilo ostro zavrnil.