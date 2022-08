Mesec: Ministrstvo želi domove pripraviti na jesenski val epidemije in draginjo

Črnomelj/Metlika, 4. avgusta - Ministrstvo za delo si prizadeva, da bi domove za starejše ustrezno pripravili na napovedani jesenski val epidemije covida-19 in na soočenje z draginjo. Do novega leta pa naj bi prenovili sistem dolgotrajne oskrbe, je ob današnjem obisku domov v Črnomlju in Metliki v izjavi v Črnomlju dejal minister Luka Mesec.