Festivalski baročni orkester za uvod v jubilejni 40. Festival Radovljica

Radovljica, 5. avgusta - Z nastopom festivalskega baročnega orkestra se bo drevi ob 20. uri v cerkvi sv. Petra v Radovljici začel jubilejni, 40. Festival Radovljica. Festival, ki ga organizira Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo do 23. avgusta postregel z desetimi koncerti stare glasbe in manj predvajane glasbe iz 19. in 20. stoletja.