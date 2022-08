Pri kopanju v času suše svetujejo previdnost

Ljubljana, 4. avgusta - Ob vročih dneh številni ohladitev iščejo v rekah, jezerih in bajerjih, kjer pa zaradi izredne suše beležijo nizke vodostaje in višje temperature vode. Na Agenciji RS za okolje zato opozarjajo na previdnost pri kopanju in pojasnjujejo, da veliko število kopalcev vodo še dodatno obremenjuje.