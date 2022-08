Državljan Nizozemske domnevno posedoval sestavne dele za eksplozivno napravo

Koper, 4. avgusta - Kriminalisti Policijske uprave Koper so po podani kazenski ovadbi na koprsko okrožno sodišče privedli 28-letnega državljana Nizozemske. Glede na zbrana obvestila in dokaze je tujec v najeti stanovanjski hiši na območju Ilirske Bistrice posedoval sestavne dele, ki so potrebni za izdelavo improvizirane eksplozivne naprave.