V Sočiju danes srečanje Putina in Erdogana

Soči, 5. avgusta - V ruskem letoviškem mestu Soči ob Črnem morju se bosta danes sešla ruski voditelj Vladimir Putin in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Kot so sporočili v Kremlju, bodo na dnevnem redu pogovorov vojna v Ukrajini in Siriji, pa tudi skupni strateški energetski projekti ter trgovinsko in gospodarsko sodelovanje med državama.