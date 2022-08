Matevž Luzar: Orkester je hommage domačemu Zagorju ob Savi in njegovim ljudem

pogovarjala se je Maja Lazar

Ljubljana, 6. avgusta - Režiser in scenarist Matevž Luzar je o svojem celovečernem igranem filmu Orkester, ki je ta teden dočakal slovensko premiero, v pogovoru za STA med drugim povedal, da je film hommage domačemu Zagorju ob Savi in njegovim ljudem. Sam film, ki je že prejel prvo mednarodno nagrado, uvršča med komedijo in dramo. Piše tudi že scenarij za nov film.