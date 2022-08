Sevniška šola za otroke s posebnimi potrebami bo dobila ustreznejše prostore

Sevnica, 4. avgusta - Sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik uprave krškega komunalno-gradbenega podjetja Kostak Miljenko Muha sta danes podpisala pogodbo za gradnjo novih prostorov in premestitev sevniške Osnovne šole Ane Gale. Ta šola za otroke s posebnimi potrebami občin Sevnica, Radeče in Škocjan namreč deluje v neprimernih, pretesnih in zastarelih prostorih.