Na območju Kranja obravnavali nesrečo pri vožnji s kočijo

Kranj, 4. avgusta - Kranjski policisti so v sredo dopoldan na območju Kranja obravnavali poškodbo moškega pri vožnji s kočijo. Med vožnjo s konjsko vprego je namreč odpadel vijak vlečne gredi, konja sta se zato splašila in snela z vprege. Na kočiji sta bili tedaj dve osebi, ki sta ob dogodku skočili z nje in ena se je pri tem poškodovala.