IAEA zaskrbljena zaradi ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje

New York, 4. avgusta - Ukrajinska jedrska elektrarna v Zaporožju, ki so jo zasedle ruske sile, je "popolnoma izven nadzora", je v sredo opozoril generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi. Razmere v elektrarni so po njegovih besedah izredno nestabilne in občutljive, zato je nujno, da IAEA opravi inšpekcijski pregled.