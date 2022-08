Evropska sredstva za energetsko prenovo Prometne šole Maribor, ljubljanskega Centra šolskih in obšolskih dejavnosti in Doma Štrk na Ptuju

Ljubljana, 4. avgusta - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 802.000 evrov za energetsko sanacijo stavbe Prometne šole Maribor, ki je vreden 2,2 milijona evrov, in 344.000 evrov za energetsko sanacijo upravne stavbe ljubljanskega Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter Doma Štrk na Ptuju, ki je ocenjena na 1,1 milijona evrov.